В Киеве мать выбросила с 8 этажа трехлетнего ребенка

В Киеве 6 декабря из окна квартиры, расположенной на 8 этаже в доме по адресу Романа Шухевича (Ватутина), 33, выпал 3-летний мальчик.

Как сообщает Киев Оперативный, ребенка немедленно госпитализировали в больницу (чтобы посмотреть фото и видео, проскролльте до конца страницы. +18).

На место происшествия вызвали правоохранителей.

dtp.kiev.ua сообщает, что по словам женщины, она сама выбросила ребенка из окна.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что В Соломенском районе Киева 22 октября 2020 года из окна своей квартиры, расположенной на 9 этаже, выпали 29-летняя Александра Нерубаева вместе со своей 6-летней дочерью Софией. Из-за тяжелых травм обе они скончались на месте.