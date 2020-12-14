В Киеве трех копов задержали за вымогательство ежемесячной взятки. Фото

В Киеве задержали трех полицейских за вымогательство $3 тыс. взятки ежемесячно.

Как сообщается на сайте Офиса генпрокурора, заместитель начальника и двое оперуполномоченных отдела криминальной полиции одного из райуправлений столицы требовали от гражданина ежемесячно платить по $1 тыс. за не реагирование на якобы незаконное хранение ним янтаря в гараже.

Встретившись для получения первого платежа, они подняли сумму до $3 тыс. При получении $2,5 тыс. они были задержаны правоохранителями (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Сейчас продолжаются следственные и процессуальные действия, взяточникам сообщено о подозрении в вымогательстве и получении неправомерной выгоды (ч.3 ст.368 УК Украины).

Решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве мошенники от имени Офиса генпрокурора требовали взятку в $500 тысяч.