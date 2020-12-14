В Киеве трех копов задержали за вымогательство ежемесячной взятки. Фото

Мирослав Семенюк
Мирослав Семенюк
Криминал
8,4 т.
Полицейских поймали 'на горячем'

В Киеве задержали трех полицейских за вымогательство $3 тыс. взятки ежемесячно.

Как сообщается на сайте Офиса генпрокурора, заместитель начальника и двое оперуполномоченных отдела криминальной полиции одного из райуправлений столицы требовали от гражданина ежемесячно платить по $1 тыс. за не реагирование на якобы незаконное хранение ним янтаря в гараже.

Встретившись для получения первого платежа, они подняли сумму до $3 тыс. При получении $2,5 тыс. они были задержаны правоохранителями (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Сейчас продолжаются следственные и процессуальные действия, взяточникам сообщено о подозрении в вымогательстве и получении неправомерной выгоды (ч.3 ст.368 УК Украины).

Решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Трех полицейских задержали за вымогательство $3 тыс. взятки ежемесячно
Взятку требовали за не реагирование на якобы незаконное хранение янтаря в гараже
Задержание произошло во время получения копами $2,5 тыс.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве мошенники от имени Офиса генпрокурора требовали взятку в $500 тысяч.

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