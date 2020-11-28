В Киеве таксист врезался в припаркованное авто: пассажирка погибла

Мирослав Семенюк
Мирослав Семенюк
Криминал
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Предварительно, водитель такси заснул за рулем

В субботу, 28 ноября, на Кловском спуске в Киеве таксист уснул за рулем и совершил смертельное ДТП.

Как сообщает в Facebook "Киев Оперативный", Skoda на высокой скорости въехала в припаркованный автомобиль Subaru (чтобы посмотреть фото, доскрольте до конца страницы).

В результате ДТП погибла пассажирка такси, которая не была пристегнута ремнем безопасности.

О состоянии водителя не сообщается.

Skoda на высокой скорости въехала в припаркованный Subaru
Таксист уснул за рулем
В результате ДТП погибла пассажирка такси
Скрин Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL:

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