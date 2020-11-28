В Киеве таксист врезался в припаркованное авто: пассажирка погибла
В субботу, 28 ноября, на Кловском спуске в Киеве таксист уснул за рулем и совершил смертельное ДТП.
Как сообщает в Facebook "Киев Оперативный", Skoda на высокой скорости въехала в припаркованный автомобиль Subaru (чтобы посмотреть фото, доскрольте до конца страницы).
В результате ДТП погибла пассажирка такси, которая не была пристегнута ремнем безопасности.
О состоянии водителя не сообщается.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в результате ДТП с такси Uber, которое случилось утром 13 ноября на Окружной дороге в Киеве, погибли два человека.
Жертвами трагедии стали две женщины 41 и 60 лет. Одна из них работала неподалеку в МАФе.
В полиции рассказали, что согласно показаниям драгера, водитель 1997 года рождения не находился в состоянии алкогольного опьянения.
Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что, по предварительным данным, авария произошла из-за того, что водитель заснул за рулем.