В Киеве таксист врезался в припаркованное авто: пассажирка погибла

В субботу, 28 ноября, на Кловском спуске в Киеве таксист уснул за рулем и совершил смертельное ДТП.

Как сообщает в Facebook "Киев Оперативный", Skoda на высокой скорости въехала в припаркованный автомобиль Subaru (чтобы посмотреть фото, доскрольте до конца страницы).

В результате ДТП погибла пассажирка такси, которая не была пристегнута ремнем безопасности.

О состоянии водителя не сообщается.

Как сообщал OBOZREVATEL: