В Киеве таксист сбил мужчину на пешеходном переходе. Видео

В Киеве 25 февраля водитель одной служб такси на пешеходном переходе, который расположен на пересечении улиц Бучмы и Миколайчука, сбил мужчину.

Как сообщает Киев оперативный, пешеход двигался на разрешающий сигнал светофора (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

В результате дорожно-транспортного происшествия мужчина получил травму ноги.

Отметим, что на дорогах столицы и Киевской области часто происходят дорожно-транспортные происшествия. Так, вблизи села Залесье Броварского района во вторник, 23 февраля, на 40 километре автодороги Киев-Чернигов произошло ДТП с участием 5 автомобилей.

В результате аварии, погибли двое человек, один из которых был военнослужащим, и еще трое получили травмы.

В Голосеевском районе Киева 21 февраля водитель автомобиля Mercedes, убегая от полиции, сбил двух пешеходов.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киево-Святошинском районе Киевщины в 26 февраля между поселками Тарасовка и Крюковщина произошло ДТП с участием 6 автомобилей.