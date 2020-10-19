В Киеве таксист изнасиловал главу юркомпании и пытался задушить

В Голосеевском районе водитель такси изнасиловал и избил клиентку, которую забрал возле ночного клуба.

Как стало известно OBOZREVATEL из собственных источников, это произошло утром 18 октября. Молодая женщина, которая возглавляет столичную юридическую компанию, отдыхала с подругой в развлекательном заведении. Перед его закрытием она позвонила в такси "Рапид", чтобы уехать домой.

На заказ приехал Volkswagen Passat и женщина села на заднее правое пассажирское сиденье. Через несколько минут водитель свернул в лесопарковую зону, а когда клиентка спросила, куда он едет, мужчина разозлился, стал кричать на нее, а затем остановил машину.

Он пересел к женщине на заднее сиденье, стал раздевать, однако она оказала сопротивление. Преступник начал душить свою жертву, нанес удары по голове, а затем изнасиловал.

После произошедшего таксист приказал женщине одеться и отвез к ее дому. Пострадавшая сразу же обратилась в полицию и вызвала скорую помощь.

По информации источников OBOZREVATEL, подозреваемый задержан, он уже дал признательные показания. Выяснилось, что 45-летний мужчина зарегистрирован в одном из сел Тячевского района Закарпатской области, в столице арендовал жилье и "таксовал".

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киевской области 35-летний мужчина изнасиловал собственного сына. По словам матери, 7-летний ребенок пострадал, когда гостил у отца.