В Киеве такси вылетело на тротуар и сбило людей: двое погибших. Фото и видео

На Окружной дороге в Киеве 13 ноября автомобиль службы такси Uber сбил на остановке двух людей, еще одного мужчину зажало между авто и киоском. Смертельная авария произошла напротив "Электронмаша" примерно в 08:00 в результате столкновения с Нyundai.

По словам очевидцев, после удара такси выскочило на тротуар и влетело в киоск. Как сообщили OBOZREVATEL в полиции Киева, два человека скончались от полученных травм уже во время оказания медицинской помощи (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Сперва в соцсетях отметили, что в аварии одна девушка погибла, еще трое – двое мужчин и женщина – получили серьезные травмы. Мужчине, которого зажало, помогали полицейские, пока ждали спасателей и скорую.

Информация о причинах ДТП и состоянии пострадавших уточнялась, а позже правоохранители подтвердили смерть двух пострадавших в аварии с Uber.

"В Святошинском районе водитель такси UBER не справился с управлением и столкнулся с автомобилем Hyundai, выехал на тротуар и сбил трех пешеходов, которые стояли на остановке общественного транспорта. Во время оказания медицинской помощи двое пострадавших скончались. Проводится проверка", – сообщили OBOZREVATEL в столичной полиции.

Информированный источник уточнил, что погибшими оказались две женщины 41 и 60 лет.

По данным телеканала "Украина 24", 41-летнюю женщину звали Елена, ее узнали соседи. Она работала неподалеку в одном из МАФов. У погибшей осталась 20-летняя дочь и 11-летний сын.

"Я шел на остановку, чтобы поехать на работу, увидел здесь ДТП. Медработник кричала, что нужна помощь – подержать голову женщине, пока она ее перебинтовывала. Помог с этим, потом пытались вытащить мужчину из-под киоска. Но сказали, что этого не надо делать, потому что там серьезные травмы. После все отгородили, приехала полиция. Женщину забрали еще живой", – сказал свидетель.

Позже в полиции добавили, что согласно показаний прибора Драгер водитель, 1997 года рождения, не состоял в состоянии алкогольного опьянения. Его задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

По данному факту начато уголовное производство по части 3 статьи 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта, лицами управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Белой Церкви Киевской области 11 ноября Toyota Avalon выехала на перекресток на запрещающий сигнал светофора и столкнулась с автомобилем ВАЗ, которого от удара занесло на тротуар, где под колеса попала 65-летняя женщина.