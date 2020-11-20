В Киеве такси сбило девушку на пешеходном переходе. Фото

В Оболонском районе Киева такси с логотипом Uber сбило девушку на пешеходном переходе.

ДТП произошло вечером 20 ноября, сообщает "Киев оперативный".

На место прибыли сотрудники правоохранительных органов и скорой помощи. Подробности о состоянии пострадавшей пока неизвестны.

Как сообщал OBOZREVATEL, утром 13 ноября такси Uber врезалось в остановку на Окружной дороге в Киеве. В результате погибли два человека.

Жертвами трагедии стали две женщины 41 и 60 лет. Одна из них работала неподалеку в МАФе.

Позднее выяснились подробности об одной из погибших.