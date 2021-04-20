В Киеве суд вынес приговор "брачному" аферисту

В Киеве суд приговорил к 6 годам лишения свободы "брачного" афериста Александра Бурлаку, который обманул потерпевших на 1,5 млн грн.

Как сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры, мужчину признали виновным в мошенничестве в особо крупных размерах и побеге из-под стражи.

Напомним, ранее судимый 35-летний гражданин Молдовы, в течение 2018 года, представляясь работником АП или акционером иностранного банка, вводил в заблуждение женщин, обещая жениться.

На его счету десятки пострадавших по всей Украине.

"На свидания кавалер приезжал на элитных внедорожниках, которые брал в аренду на несколько дней. Кроме этого, апартаменты для встреч снимал в престижных домах и представлялся влиятельным человеком. Когда отношения переходили в общее проживание, мошенник начинал обирать или саму женщину, или ее близких. Для этого предлагал решить серьезные вопросы за деньги", – уточнили в полиции.

В июне 2018 он совершил побег из-под стражи, подкупив конвоира, однако вскоре его задержали и вернули в СИЗО.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Подольском районе Киева женщина отдавала знакомому свою 12-летнюю дочь для занятия попрошайничеством.