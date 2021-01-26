В Киеве суд по "афере века" олигарха Фукса продлился рекордные 7 минут

В Северном апелляционном хозяйственном суде 26 января состоялось рекордно короткое заседание по резонансному делу о грабеже киевского метрополитена, Бенефициаром аферы считают олигарха Павла Фукса.

Как сообщил корреспондент OBOZREVATEL из зала суда, на заседание явились представители КП "Киевский метрополитен", Киевской городской прокуратуры, Департамента транспортной инфраструктуры КГГА и ООО "Австро-Венгерская лизинговая компания". Не пришли представители Киевского городского совета.

Председательствующий судья Олег Хрипун обратился к сторонам предоставить информацию относительно финансирования обязательств мирового соглашения, ранее достигнутого "Австро-Венгерской лизинговой компанией" и КП "Киевский метрополитен".

Пункт 6 скандального соглашения, подписанного еще в 2018 году, гласит: "Стороны этого Мирового соглашения договорились, что финансирование обязательств по выполнению мирового соглашения будет осуществляться за счет и в пределах ассигнований, предусмотренных в бюджете города Киева, за счет собственных средств КП "Киевский Метрополитен" и из других источников, предусмотренных законодательством".

"В частности, нас интересует соблюдение этого", – сказал судья.

Однако присутствующие на заседании не смогли ничего сказать по сути, так как "эта информация ранее не запрашивалась и необходима подготовка". Говорили, что у них "нет четкого ответа".

После этого суд взял небольшой перерыв, а затем решил перенести заседание на 16 февраля.

Количество судебных заседаний по скандальному делу о грабеже киевской подземки перевалило за 100. Суды начались еще в 2016 году и продолжаются до сих пор, но из всего массива принятых решений, даже если взять только 2020 год, можно утверждать – дело по существу не рассматривалось. Такая тенденция сохранилась, как видим, уже и в 2021 году.

Суды постоянно переносятся, участники не являются на заседания, все время вносятся ходатайства о переносе. В общем, делается все, чтобы затянуть рассмотрение дела, чтобы основные фигуранты во главе с Фуксом избежали наказания.

В 2009-2010 годах компания российско-украинского олигарха Павла Фукса "Укррослизинг" продала киевскому метрополитену 100 вагонов в лизинг по заоблачной цене, а в 2016 году потребовала штраф, пеню и "коэффициент корректировки" на общую сумму почти 2 млрд гривен (!) Из них почти 1,2 млрд – результат того самого коэффициента, включенного в договор уже после его подписания.

Эту схему решили легализовать – прикрыть ее решением Киевсовета. И в июле 2018 года Киевский городской совет принял решение о реструктуризации несуществующего долга КП "Киевский метрополитен" перед "Укррослизингом". Затем было заключено мировое соглашение и определен график выплат.

В результате аферы киевский метрополитен уже несколько раз оказывался на грани остановки, была повышена стоимость проезда, а из бюджета утекли почти 799 миллионов гривен. Но если ситуация не изменится, то уйдет еще более 1,2 млрд гривен.