В Киеве суд оправдал скандального догхантера Святогора

Олег Тимченко
Олег Тимченко
Криминал
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Вина обвиняемого не была доказана

Шевченковский районный суд Киева 18 декабря признал невиновным догхантера Алексея Святогора, которого зоозащитники обвиняли в убийстве большого количества животных.

Как сообщает Громадське, суд постановил оправдать обвиняемого в связи с тем, что не было доказано наличия уголовных преступлений в его действиях.

В решении отмечается, что заявления Святогора, пропагандирующие культ насилия и жестокости по отношению к бездомным животным, являются "устными".

"Выводы экспертов лишь указывают на то, что файлы с видео- и звукозаписями, которые были предметом исследования и содержащие высказывания Святогора, которые являются пропагандой культа насилия, жестокости, были устными, за что уголовная ответственность по части 2 и части 3 статьи 300 УК не предусмотрена", – заявила судья.

Вина обвиняемого не была доказана.

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