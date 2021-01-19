В Киеве суд оправдал скандального догхантера Святогора
Шевченковский районный суд Киева 18 декабря признал невиновным догхантера Алексея Святогора, которого зоозащитники обвиняли в убийстве большого количества животных.
Как сообщает Громадське, суд постановил оправдать обвиняемого в связи с тем, что не было доказано наличия уголовных преступлений в его действиях.
В решении отмечается, что заявления Святогора, пропагандирующие культ насилия и жестокости по отношению к бездомным животным, являются "устными".
"Выводы экспертов лишь указывают на то, что файлы с видео- и звукозаписями, которые были предметом исследования и содержащие высказывания Святогора, которые являются пропагандой культа насилия, жестокости, были устными, за что уголовная ответственность по части 2 и части 3 статьи 300 УК не предусмотрена", – заявила судья.
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В июне 2018 года активисты поймали догхантера Святогора и отвезли в полицию, но спустя несколько часов его отпустили. Позднее его объявили в розыск.
Через несколько дней Шевченковский районный суд Киева арестовал мужчину на два месяца без права залога.
В августе 2018 неизвестные плеснули кислотой в Святогора.
В 2019 году после очередного заседания суда в Киеве возле станции метро Лукьяновская неизвестные избили догхантера.
Суд неоднократно продлял меру пресечения Святогору, в том числе в виде круглосуточного домашнего ареста.