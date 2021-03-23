В Киеве стоматолога подозревают в покушении на убийство бабушки, мошенничестве и грабежах

В Киеве под подозрение попал врач-стоматолог, который по версии следствия вводил студентов в заблуждение, а одну из своих пациенток пытался убить.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры.

В ходе досудебного расследования установлено, что с мая 2019 по сентябрь 2020 человек, занимаясь стоматологической практикой, вводил пациентов в заблуждение, сообщая им ложную информацию относительно необходимого объема медицинского лечения. Таким действиями он завладел 400 тысячами гривен своих пациентов.

А в марте 2020 стоматолог под предлогом необходимости осуществления медицинских процедур проник в жилище одной из пациенток и похитил банковскую карту, с которой в дальнейшем снял 78000 гривен.

На этом подозреваемый не остановился. В июне 2020 подозреваемый под предлогом сопровождения одной из пациенток домой применил сильнодействующие вещества, от которых потерпевшая потеряла контроль над своими действиями. Пользуясь ее полубессознательном состоянием, мужчина завладел деньгами и другими ценностями на сумму 63 000 гривен.

Стоматолога подозревают еще и в покушении на убийство 70-летней бабушки.

"Путем подключения электрических проводов, которые заранее имел при себе, к электропитанию напряжением 220 Вт в электрическом щитке, расположенном рядом с квартирой проживания потерпевшей", - сообщили в Киевской городской прокуратуре.

Подозреваемый оказался уроженцем Черниговской области. Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Во время судебного заседания мужчина вел себя неадекватно и угрожал прокурору.

Кроме того, стоматолога подозревают в совершении еще нескольких преступлений.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве поймали водителя автомобиля, который в 2020 году пьяным сбил мать с ребенком. Его снова задержали в нетрезвом состоянии за рулем.