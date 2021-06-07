В Киеве столкнулись два автомобиля, от удара пассажир выпал на проезжую часть. Видео ДТП

В понедельник, 7 июня, в Киеве столкнулись автомобили Ford и ВАЗ. Из-за ДТП пострадал пассажир одной из машин, который выпал из нее.

Об аварии с пострадавшим сообщила пресс-служба Патрульной полиции Киева в Facebook и опубликовала соответствующее видео. Отмечается, что столкновение произошло на перекрестке улиц Кудряшова и Василия Липковского (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

На кадрах видно, как Ford врезался в ВАЗ и с последнего на проезжую часть выпал человек. Оба водителя выбежали из автомобилей, но водитель Ford, увидев мужчину, который лежит на дороге, сразу бросился к своей машине.

Видео дня

Медики, прибывшие на место происшествия, госпитализировали пострадавшего. Патрульные же вызвали следственно-оперативную группу.

Напомним, вчера, 6 июня, в ДТП на Киевщине погиб 12-летний мальчик, который в этот день праздновал день рождения. По факту смертельного ДТП открыто уголовное производство. Причины и обстоятельства аварии устанавливаются.

Также OBOZREVATEL сообщал, что возле села Калиновка Киевской области 7 июня произошла авария с участием бензовоза и маршрутки. Предварительно, в результате происшествия пострадали 5 человек.