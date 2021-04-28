В Киеве стафф убил маленькую собачку: в полиции показали фото владельца. Кадры 18+

В полиции показали фото киевлянина, который никак не вмешался, когда его стаффордширский терьер без намордника загрыз другую собаку посреди улицы.

Инцидент произошел в столице на ул. Александра Архипенко на глазах у хозяйки маленькой собаки. Об этом рассказал первый заместитель руководителя Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий на Facebook-странице 27 апреля (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Правоохранитель подчеркнул, что обладание собаками "бойцовских" пород – это большая ответственность, "ведь это источник повышенной опасности и за любые действия животного отвечает владелец".

Нападение терьера было мгновенным и неожиданным, владелица маленькой собаки оцепенела от страха и не могла ничего поделать, отметил Белошицкий.

"И что она могла сделать против озлобленной собаки, которая с легкостью могла бы перебросить свою агрессию на нее. Самое страшное, что в эту ситуацию никак не вмешался владелец стаффа.

Мужчина не только грубо нарушил правила выгула животных и вывел своего пса на улицу без намордника, чем допустил саму возможность такого нападения, но и вообще никак не отреагировал и не остановил свою собаку", – сказано в сообщении.

Копы разыскали хозяина собаки, который ушел с места происшествия, и доставили его в отделение полиции. Начато производство по статье о жестоком обращении с животными.

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