В Киеве спасатели достали из Днепра тело женщины

В Дарницком районе Киева 13 апреля возле Южного моста спасатели достали из Днепра тело женщины.

Как сообщили в пресс-службе ГСЧС столицы, прохожие заметили погибшую на расстоянии 20 метров от берега в воде в районе улицы Садовая, 43.

Тело женщины было передано правоохранителям, которые установят обстоятельства и причины ее смерти.

Отметим, что с начала года в столице практически ежедневно происходили самоубийства. Возраст погибших – от 12 до 90 лет. В Святошинском районе выбросился с 16-этажа 21-летний парень. В Киеве 21 февраля мужчина покончил жизнь самоубийством, спрыгнув с Северного моста.

В Днепровском районе Киева 18 марта из окна квартиры, расположенной на 9 этаже дома на проспекте Романа Шухевича, 24, выпал мужчина.

В разных районах Киева в субботу, 10 апреля, были зафиксированы попытки самоубийств. Две несовершеннолетние жительницы столицы пытались покончить с собой, наглотавшись таблеток.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Соломенском районе Киева 16 марта из окна Киевской городской клинической больницы № 4 выпала женщина.