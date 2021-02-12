В Киеве сожгли внедорожник: пострадали припаркованные рядом машины

В Днепровском районе Киева 11 декабря около 4:00 возле многоэтажного дома, расположенного на улице Миропольская, 25, сгорел автомобиль Mazda CX-7.

Как сообщил OBOZREVATEL информированный источник, по предварительной версии, машину подожгли. "В результате пожара также повреждены два автомобиля Chevrolet Lacetti и Aveo, которые были припаркованы рядом", – уточнил наш собеседник.

Отметим, в Киеве постоянно регистрируют факты поджога автомобилей.

Как рассказали источники OBOZREVATEL в правоохранительных органах, причины таких преступлений самые разные.

"Причина бывает в банальном конфликте, а иногда поджогом автомобиля за что-то наказывают человека или же передают "привет" – политикам, чиновникам, журналистам, проблемным бизнес-партнерам... Таким образом "воздействуют" на владельца автомобиля, показывают, что он уязвим", – рассказал один из наших собеседников.

Но иногда мстят "бывшие". Правда, в подобных случаях дело до суда обычно не доходит – пострадавшие не хотят огласки и решают ситуацию по-своему.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Шевченковском районе Киева 7 февраля вспыхнул сильный пожар в кафе "Бистро", расположенном в здании по улице Ивана Франко, 27/31.