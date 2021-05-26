В Киеве сотрудники ДБР пришли с обысками в Дом профсоюзов

В Киеве в среду, 26 мая, в Дом профсоюзов, расположенный на улице Майдан Незалежности, 2 с обысками пришли сотрудники Государственного бюро расследований. Следственные действия проводили в кабинетах Федерации профсоюзов Украины.

Как сообщили в пресс-службе ПФУ, правоохранители изымали документы в кабинете избранного 25 мая главы организации Григория Осового, его заместителей, а также в служебных кабинетах.

"Пока неизвестно, какую цель преследуют сотрудники ГБР, которые должны заниматься государственными преступлениями, проводя обыски в многочисленной правозащитной общественной организации Украины. Каким образом принятые накануне делегатами съезда ФПУ решения могут повлиять на государственную безопасность?", – говорится в сообщении.

Напомним, ранее в дом, где живет мэр Киева Виталий Кличко, приходили правоохранители. Его подъезд заполнили вооруженные люди в шлемах. Сам политик в этот момент был на утренней тренировке, а когда вернулся, то на площадке стоял боец СБУ с автоматом.

В СБУ сообщили, что они не проводили обыски в квартире мэра Киева Виталия Кличко. Следственные действия происходили в рамках уголовного производства относительно фальсифицированных нефтепродуктов.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что на территории ВДНХ в Киеве, а также дома у руководства Экспоцентра 13 апреля провели обыски.