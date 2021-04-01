В Киеве сотрудник СБУ и прокурор сфальсифицировали дело и требовали $100 тысяч

В Киеве правоохранители задержали сотрудника СБУ и прокурора, которые требовали 100 тысяч долларов у сотрудника одного из банков.

Как сообщили в пресс-службе СБУ, злоумышленники обвиняются в фальсификации уголовного производства (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы).

"Предварительно они требовали деньги от банковского работника за якобы обнаруженные уголовные нарушения. За эту сумму сообщники обещали скрыть информацию о начатом "расследовании" и не обнародовать данные, которые могут негативно повлиять на репутацию банка", – рассказали в пресс-службе.

Сотрудника одной из Киевских местных прокуратур задержали в помещении коммерческого учреждения сразу после получения средств. Впоследствии был разоблачен и его сообщник – сотрудник СБУ.

Отметим, ранее задержали двух жителей Киева, которые, ссылаясь на личные связи с руководством Офиса генерального прокурора Украины, требовали взятку в размере 500 тысяч долларов у представителей иностранной компании.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что правоохранители освободили жителя Киева, которого преступники три года держали в плену, надеясь получить его квартиру.