В Киеве подполковник налоговой передавал секретные данные в "ДНР". Фото

В Киеве правоохранители задержали подполковника налоговой милиции ГФС, который передавал секретные данные террористической "ДНР", контролируемой Россией.

Как сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований, чиновник в течение длительного времени копировал и пересылал информацию, которая обрабатывается в автоматизированных системах ГФС Украины (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы). В частности, она содержала государственную тайну.

В ГБР уточнили, что информация касалась:

сведений в отношении сотрудников правоохранительных и разведывательных органов Украины;

проведение указанными организациями закупки;

состояния выполнения государственного оборонного заказа;

другой стратегически важной информации для государства в условиях войны.

Мужчину задержали после передачи данных по месту жительства. В ходе обысков были изъяты доказательства, которые подтверждали преступную деятельность налоговика.

Ему сообщили о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса, в частности содействии деятельности террористической организации.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что контрразведка Службы безопасности Украины задержала в Одесской области "командира разведывательно-диверсионной группы террористической "ЛНР", которая контролируется Россией.