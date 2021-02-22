В Киеве подполковник налоговой передавал секретные данные в "ДНР". Фото

Олег Тимченко
Олег Тимченко
Криминал
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Чиновнику сообщили о подозрениях по трем статьям УКУ

В Киеве правоохранители задержали подполковника налоговой милиции ГФС, который передавал секретные данные террористической "ДНР", контролируемой Россией.

Как сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований, чиновник в течение длительного времени копировал и пересылал информацию, которая обрабатывается в автоматизированных системах ГФС Украины (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы). В частности, она содержала государственную тайну.

В ГБР уточнили, что информация касалась:

  • сведений в отношении сотрудников правоохранительных и разведывательных органов Украины;

  • проведение указанными организациями закупки;

  • состояния выполнения государственного оборонного заказа;

  • другой стратегически важной информации для государства в условиях войны.

Мужчину задержали после передачи данных по месту жительства. В ходе обысков были изъяты доказательства, которые подтверждали преступную деятельность налоговика.

Ему сообщили о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса, в частности содействии деятельности террористической организации.

Чиновнику сообщили о подозрениях по трем статьям УКУ.
Сотрудник налоговой передавал секретные данные в "ДНР".
Налоговика задержали по месту жительства.
Сотрудник налоговой передавал секретные данные в "ДНР".

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что контрразведка Службы безопасности Украины задержала в Одесской области "командира разведывательно-диверсионной группы террористической "ЛНР", которая контролируется Россией.

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