В Киеве подполковник налоговой передавал секретные данные в "ДНР". Фото
В Киеве правоохранители задержали подполковника налоговой милиции ГФС, который передавал секретные данные террористической "ДНР", контролируемой Россией.
Как сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований, чиновник в течение длительного времени копировал и пересылал информацию, которая обрабатывается в автоматизированных системах ГФС Украины (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы). В частности, она содержала государственную тайну.
В ГБР уточнили, что информация касалась:
сведений в отношении сотрудников правоохранительных и разведывательных органов Украины;
проведение указанными организациями закупки;
состояния выполнения государственного оборонного заказа;
другой стратегически важной информации для государства в условиях войны.
Мужчину задержали после передачи данных по месту жительства. В ходе обысков были изъяты доказательства, которые подтверждали преступную деятельность налоговика.
Ему сообщили о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса, в частности содействии деятельности террористической организации.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что контрразведка Службы безопасности Украины задержала в Одесской области "командира разведывательно-диверсионной группы террористической "ЛНР", которая контролируется Россией.