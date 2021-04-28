В Киеве сообщили о подозрении подростку, который убил родителей и маленького брата

В Киеве 16-летнему юноше сообщено о подозрении в убийстве родителей и 8-летнего брата.

Как сообщается на сайте Киевской городской прокуратуры, подозреваемый заранее приобрел нож, которым планировал совершить преступление. После очередного конфликта с родителями, парень ножом нанес смертельные ранения отцу и матери, после чего так же убил малолетнего брата.

Действия молодого человека квалифицированы как умышленное убийство двух и более лиц, а также убийство малолетнего ребенка.

В Дарницкий районный суд Киева направлено ходатайство об избрании задержанному меры пресечения в виде содержания под стражей.

"Следственные действия продолжаются. Устанавливаются мотив и другие обстоятельства совершения преступления. Запланировано проведение психолого-психиатрической экспертизы с целью установления психического состояния подозреваемого", – говорится в сообщении.

Напомним, тела супругов и их малолетнего сына со следами насильственной смерти были обнаружены 27 апреля в квартире жилого дома на ул. Ревуцкого в Дарницком районе Киева. Все погибшие – местные жители 1971, 1979 и в 2012 годов рождения.

Правоохранители установили, что к убийству причастен 16-летний старший сын потерпевших, который после совершенного несколько дней находился в квартире рядом с погибшими, а когда родителей начали разыскивать родственники, обратился в бегство.

Подростка задержали в ходе преследования, при себе он имел нож, который вероятно был орудием убийства. Нож изъят и направлен на экспертизу.

Как сообщал OBOZREVATEL, родители Максима были пьющими. Те, кто знал семью, говорят, что особенно агрессивной была мать.