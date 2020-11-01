В Киеве перекрывали мост Патона из-за "минирования"

Карина Бондаренко Криминал 10:53, 1.11.2020 Обновлено: 12:14, 1.11.2020

Утром в воскресенье, 1 ноября, в Киеве неизвестный сообщил о минировании моста Патона.

Специалисты проверили его на наличие взрывчатки, на месте работали правоохранители. Об этом OBOZREVATEL сообщили в пресс-службе столичной полиции (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Движение по мосту временно ограничивали в обоих направлениях.

По состоянию на 11:50 движение было восстановлено. Взрывоопасных устройств не обнаружили.

Мост Патона в Киеве.
Карты
Движение по мосту Патона ограничили.
dtp.kiev.ua
Сообщили о минировании моста Патона.
Киев Оперативный

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Киеве проведут реставрацию и ремонт моста Патона. Работы должны завершиться до конца 2025 года. Соответствующее распоряжение №1431 принято Киевской городской государственной администрацией.

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