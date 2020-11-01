В Киеве сообщили о минировании моста Патона: движение ограничено

Утром в воскресенье, 1 ноября, в Киеве неизвестный сообщил о минировании моста Патона.

Специалисты уже начали проверку на наличие взрывчатки, на месте работает полиция. Об этом OBOZREVATEL сообщили в пресс-службе столичной полиции (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Движение по мосту временно ограничено в обоих направлениях.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Киеве проведут реставрацию и ремонт моста Патона. Работы должны завершиться до конца 2025 года. Соответствующее распоряжение №1431 принято Киевской городской государственной администрацией.