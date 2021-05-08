В Киеве сообщили о минировании аэропорта и больниц: полиция начала проверку

В субботу, 8 мая, в Киеве в полицию поступило электронное письмо о заминировании ряда объектов, в частности аэропорта "Киев" и медицинских учреждений, расположенных на территории столицы.

На указанные места прибыли правоохранители, взрывотехники и кинологи для проверки. Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП в городе Киев.

"Работники полиции, специалисты взрывотехнической службы и кинологи со служебными собаками осматривают прилегающие территории на предмет обнаружения взрывчатых или других подозрительных предметов", – отметили в полиции.

Правоохранители добавили, что информацию о заминировании зарегистрировали в журнале единого учета заявлений и сообщений граждан. По результатам проверки событиям дадут правовую квалификацию.

Напомним, 7 мая, неизвестный сообщил о минировании 9 торговых центров и станций метро в Киеве, полиция начала проверку.

Как сообщал OBOZREVATEL, в среду вечером, 5 мая, в Киеве станцию метрополитена "Майдан Незалежности" временно закрывали для пассажиров на вход и выход. В полицию поступил звонок о минировании. Через некоторое время правоохранители сняли оцепление с Майдана Незалежности, а опасных предметов не нашли.