В Киеве посреди Южного моста задержали серийных грабителей из Грузии

В Киеве посреди Южного мосту в ночь с 19 на 20 ноября полицейские задержали двух мужчин, возможно, причастных к серийным кражам из автомобилей.

Как рассказал OBOZREVATEL информированный источник, злоумышленниками оказались уроженцы Грузии.

"Предварительно установлено, что мужчины могут быть причастны к серии краж на территории Киевской области, в частности в Обуховском и Киево-Святошинском районах. Злоумышленники разбивали стекла машин и забирали имущество граждан. Среди пострадавших иностранец", – рассказал источник.

На данный момент с злоумышленниками работают правоохранители, устанавливается их причастность к совершению других подобных преступлений.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в селе Вишеньки Киевской области 14 ноября задержали 40-летнего уроженца Закарпатской области, подозреваемого в изнасиловании 16-летней девушки.