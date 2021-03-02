В Киеве словесный конфликт перерос в стрельбу. Фото

В Святошинском районе Киева во время конфликта между мужчинами на улице Чернобыльской, один из них выстрелил оппоненту в грудь из пистолета.

Как сообщили в пресс-службе полиции Киева, пострадавший находится в больнице, его жизни ничего не угрожает (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы).

Предварительно, у 22-летнего мужчины возник конфликт с женщиной, во время которого он ударил собеседницу по лицу.

"В спор вмешался сын потерпевшей, который несколько раз ударил кулаком 22-летнего обидчика, а после достал пистолет и выстрелил из него в оппонента. Злоумышленника задержали в порядке статьи 208 УПК Украины", – рассказали в пресс-службе.

У задержанного изъяли пистолет, который внешне похожий на револьвер под патрон Флобера и направили на экспертизу. Стрелку сообщили о подозрении и избрали меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Детали происшествия устанавливаются.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Соломенском районе Киева 49-летняя женщина во время ссоры ударила ножом своего зятя. От полученной травмы мужчина скончался.