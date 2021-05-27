В Киеве трое школьников помогли полицейским найти грабителя

В Киеве школьники стали свидетелями нападения на женщину и предоставили информацию о злоумышленнике правоохранителям, которые оперативно задержали нападавшего. Инцидент произошел в Дарницком районе.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киева. Там отметили, что у дома на улице Архитектора Вербицкого неизвестный ограбил женщину. Для документирования происшествия выехали следственно-оперативная группа и патрульные полицейские.

На месте преступления правоохранители опросили потерпевшую и свидетелей, среди которых оказались подростки. Они предоставили детальное описание нападавшего, которого узнали среди местных жителей, и предоставили адрес его проживания.

"Мы выяснили, что правонарушитель подошел к женщине и вырвал из рук сумку, в которой находились документы, мобильный телефон и деньги. Свидетелями этого события стали местные ребята, которые предоставили нам детальное описание злоумышленника, позже мы нашли его и задержали по месту жительства. Им оказался 57-летний местный житель, неоднократно судимый за аналогичные преступления ", – рассказал начальник Дарницкого управления полиции Александр Пятниковский.

Детей отметили за проявленную смелость и сотрудничество с правоохранителями. Трем мальчикам вручили благодарности от Дарницкого управления полиции.

А самого злоумышленника уже задержали. За содеянное ему грозит до шести лет лишения свободы.

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