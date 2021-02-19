В Киеве школьник изнасиловал 7-летнего племянника

В Киеве от насилия пострадал семилетний ребенок, который остался на некоторое время под присмотром родственника.

Как стало известно OBOZREVATEL из собственных источников, у мальчика проблемы со здоровьем, есть инвалидность. Родители отлучились буквально на полчаса.

По словам инсайдера, на время своего отсутствия они попросили побыть с сыном его 13-летнего дядю (двоюродный брат одного из родителей).

"После этого мальчик пожаловался родителям на боли в районе половых органов и рта", – добавил наш собеседник.

Отметим, в соответствии с украинским законодательством, уголовная ответственность за такое преступление наступает с 14 лет, а подозреваемому еще 13.

1. Уголовной ответственности подлежат лица, которым до совершения уголовного преступления исполнилось 16 лет.

2. Лица, совершившие уголовные преступления в возрасте от 14 до 16 лет, подлежат уголовной ответственности лишь за:

умышленное убийство

посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, работника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего, судьи, народного заседателя или присяжного в связи с их деятельностью, связанной с осуществлением правосудия, защитника или представителя лица в связи с деятельностью, связанной с предоставлением правовой помощи, представителя иностранного государства

умышленное тяжкое телесное повреждение

умышленное средней тяжести телесное повреждение

диверсию, бандитизм, террористический акт, захват заложников

изнасилование, сексуальное насилие

кражу, грабеж, разбой

вымогательство

умышленное уничтожение или повреждение имущества

повреждение путей сообщения и транспортных средств

угон или захват железнодорожного подвижного состава, воздушного, морского или речного суда

незаконное завладение транспортным средством

хулиганство

Как сообщал OBOZREVATEL, в феврале киевские полицейские задержали двух подозреваемых в изнасилованиях девятилетнего ребенка и 18-летнего парня. Преступления произошли в Оболонском и Голосеевском районах столицы.