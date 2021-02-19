В Киеве школьник изнасиловал 7-летнего племянника

Obozrevatel
Obozrevatel
Криминал
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изнасилование Киев

В Киеве от насилия пострадал семилетний ребенок, который остался на некоторое время под присмотром родственника.

Как стало известно OBOZREVATEL из собственных источников, у мальчика проблемы со здоровьем, есть инвалидность. Родители отлучились буквально на полчаса.

По словам инсайдера, на время своего отсутствия они попросили побыть с сыном его 13-летнего дядю (двоюродный брат одного из родителей).

"После этого мальчик пожаловался родителям на боли в районе половых органов и рта", – добавил наш собеседник.

Отметим, в соответствии с украинским законодательством, уголовная ответственность за такое преступление наступает с 14 лет, а подозреваемому еще 13.

За что и с какого возраста наступает уголовная ответственность

1. Уголовной ответственности подлежат лица, которым до совершения уголовного преступления исполнилось 16 лет.

2. Лица, совершившие уголовные преступления в возрасте от 14 до 16 лет, подлежат уголовной ответственности лишь за:

  • умышленное убийство

  • посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, работника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего, судьи, народного заседателя или присяжного в связи с их деятельностью, связанной с осуществлением правосудия, защитника или представителя лица в связи с деятельностью, связанной с предоставлением правовой помощи, представителя иностранного государства

  • умышленное тяжкое телесное повреждение

  • умышленное средней тяжести телесное повреждение

  • диверсию, бандитизм, террористический акт, захват заложников

  • изнасилование, сексуальное насилие

  • кражу, грабеж, разбой

  • вымогательство

  • умышленное уничтожение или повреждение имущества

  • повреждение путей сообщения и транспортных средств

  • угон или захват железнодорожного подвижного состава, воздушного, морского или речного суда

  • незаконное завладение транспортным средством

  • хулиганство

С какого возраста наступает уголовная ответственность.

Как сообщал OBOZREVATEL, в феврале киевские полицейские задержали двух подозреваемых в изнасилованиях девятилетнего ребенка и 18-летнего парня. Преступления произошли в Оболонском и Голосеевском районах столицы.

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