В Киеве сбежал в наручниках полковник "Альфы", задержанный за заказ убийства начальника СБУ – источник

В Киеве 22 января якобы был задержан бывший первый зампред СБУ, полковник "Альфы" Дмитрий Нескоромный, но сразу после этого ему удалось сбежать. Полиция объявила план "Перехват".

Мужчине удалось скрыться от правоохранителей в наручниках, сообщил Telegram-канал "Карточный Офис". По его данным, инцидент касается расследования заказного убийства. OBOZREVATEL проверяет эту информацию.

Кроме того, вместе с Нескоромным был задержан действующий офицер СБУ Андрей Расюк, правая рука первого зампреда, пишет Telegram-канал.

"Оба фигуранта задержаны при передаче денег за заказное убийство начальника главного управления собственной безопасности СБУ Андрея Наумова", – сказано в сообщении.

Инцидент на своей странице в Facebook прокомментировал советник министра внутренних дел Станислав Речинский. Он считает, что задержание СБУшников якобы может быть "местью".

Советник министра написал, что к этому якобы причастны Наумов и глава Службы безопасности Иван Баканов.

Журналист Юрий Бутусов сообщил в Facebook, что сбежавший объявлен в розыск, ему запрещен выезд из Украины.

Он напомнил, что Нескоромный с 1 июля по 8 ноября 2019-го был назначен заместителем председателя СБУ. С 8 ноября по 13 марта 2020 года был первым зампредом СБУ-начальником Главного управления по борьбе с коррупцией СБУ.

"Нескоромный действительно имел самую одиозную репутацию и был уволен после серии скандалов, связанных с различными подозрениями в коррупции и вымогательстве уже при Зеленском. Но до уголовных дел не дошло – решили не трогать. И вот сейчас полковник СБУ уже обвиняется в убийстве своего коллеги, находится в розыске", – написал Бутусов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее журналисты обвинили кума Баканова, руководителя Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова в крышевании контрабанды "серых" iPhone 12.