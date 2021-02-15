В Киеве самосвал "протаранил" мост. Видео

В Голосеевском районе Киева в понедельник, 15 февраля, самосвал зацепил прицепом путепровод.

Как уточнил dtp.kiev.ua, в результате ДТП образовалась пробка в сторону Байкового кладбища.

Отметим, что, согласно данным Google Maps, трудности с проездом наблюдаются на мостах: Метро, Дарницком, Патона и Северном (чтобы посмотреть карты, проскролльте до конца страницы).

Пробки образовались на проспектах Николая Бажана, Броварском, Романа Шухевича, Победы, Голосеевском и Академика Глушкова.

Кроме того, тянучки есть на Окружной дороге, Набережно-Хрещатицкой, проспектах Валерия Лобановского и Любомира Гузара, Богатырской и Братиславской.

Добавим, что в Украине в ночь на понедельник, 15 февраля, из-за сложных погодных условий были продолжены ограничения движения на дорогах для большегрузного и крупногабаритного автотранспорта.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Броварах Киевской области нетрезвый несовершеннолетний местный житель на Honda Accord на огромной скорости влетел" в Chevrolet Lacetti. От полученных в результате столкновения травм водитель легковушки погиб в больнице.