В Киеве с разницей в час произошли нападения на женщин в подъездах

В Киеве произошло два разбойных нападения, во время которых пострадали женщины. В обоих случаях преступник использовал газовый баллончик.

Как стало известно OBOZREVATEL из собственных источников, это случилось в Деснянском районе столицы вечером 4 января. Пострадавшим 74 года и 56 лет.

Примерно в 17:00 на первом этаже дома по ул. Милютенко (Лесной массив) преступник напал на 56-летнюю женщину. Он брызнул из газового баллончика своей жертве в глаза, а затем отобрал сумку с деньгами, документами, банковскими карточками и продуктами. Добычей преступника стало около восьми тысяч гривен.

Около 18 часов произошло второе нападение, но уже в подъезде дома по проспекту Маяковского. В этот раз жертвой грабителя, по информации источника, стала 74-летняя женщина. Ей также брызнули из баллончика в глаза и отобрали сумку, в которой было 800 гривен, мобильный телефон и лекарства.

Пострадавшей потребовалась медицинская помощь, у пожилой женщины – химический ожог роговицы.

По предварительной информации, преступник работал в одиночку. Был в темной одежде и медицинской маске.

Ранее в Деснянском районе Киева на ул. Кубанской Украины злоумышленник ограбил 24-летнюю девушку буквально через минуту после того, как она вышла из маршрутки. Преступник прошел несколько метров рядом, а затем ударил девушку в живот и срезал сумку, в которой было приблизительно полторы тысячи гривен. По описанию грабителю чуть более 20 лет.

Также в этом районе на улице Шолом-Алейхема неизвестный ограбил 20-летнюю девушку, когда она поздно вечером возвращалась домой. Мужчина напал сзади, схватил за шею и повалил свою жертву на землю. Затем грабитель забрал сумку с ноутбуком и скрылся с места преступления.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве практически ежедневно происходит по несколько нападений. Грабители охотятся на жертв на улицах в разное время суток, причем отбирают даже небольшие суммы. Жертвами преступников стали и две девочки 9 и 11 лет.