В Киеве с ножом напали на волонтера партии Кличко, АТОшник в критическом состоянии

В среду, 14 октября, в Соломенском районе Киева вооруженный мужчина ранил ножом волонтера партии "УДАР" Станислава.

Об этом в социальных сетях сообщил мэр столицы Виталий Кличко. По его словам, парень раздавать на улице газеты, вел себя вежливо, но когда отвернулся – злоумышленник достал нож и ранил его в шею.

"Парень, участник АТО/ООС, в критическом состоянии находится в реанимации одной из столичных больниц", – рассказал Кличко.

Глава Киева отметил, что мужчину оперативно задержали полицейские. Он выразил надежду, что злоумышленник понесет ответственность по всей строгости закона.

"Станиславу желаю сил выжить. Спасибо медикам, которые делают все, чтобы спасти парня", – добавил Кличко.

Как писал OBOZREVATEL, накануне умер 49-летний боец-фронтовик ООС Николай Микитенко, который совершил самосожжение в центре Киева в знак протеста против политики президента Украины.