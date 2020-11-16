В Киеве с 10-го этажа выбросился мужчина

В Деснянском районе Киева 15 ноября, по предварительным данным, мужчина 1967 года рождения покончил жизнь самоубийством.

Как сообщил OBOZREVATEL информационный источник, предположительно, он выбросился с 10-го этажа общего коридора многоэтажного дома на улице Волкова.

Правоохранители открыли уголовное по статье 115 (убийство, с пометкой "самоубийство"). Причины устанавливаются.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киевском СИЗО 15 ноября в одной из камер нашли тело заключенного, который, предварительно, покончил с собой.