В Киеве руководители госпредприятия разворовали средства на тендерных закупках

В Киеве директор одного из государственных предприятий вместе со своим заместителем закупили топливо по завышенной цене, чем нанесли ущерб государству на 260 000 гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киева.

"Во время проведения досудебного расследования правоохранители установили, что генеральный директор и его заместитель инициировали проведение закупки горюче-смазочных материалов для нужд подразделений предприятия. Согласованная руководителем количество составляло 80 000 литров дизельного топлива", – рассказали в пресс-службе.

Правоохранители выяснили, что в электронной системе публичных закупок тендерным комитетом было начато проведение соответствующей закупки со значительными нарушениями.

"Среди 7 участников выбрали предприятие по значительно заниженной, чем рыночная, стоимости. Тендерное предложение составляла стоимость 16,5 гривны за литр топлива. Однако после подписания основного договора сообщники заключили три дополнительных соглашения с увеличением стоимости товара до 21,06 гривны за литр, что уменьшило количество полученного топлива из 80 тыс. до 63, 6 тыс. литров. Своими противоправными действиями сообщники нанесли государству ущерб на сумму свыше 260 000 гривен ", – резюмировали в полиции.

Следователи Оболонского управления полиции сообщили фигурантам о подозрении в совершении преступления.

Злоумышленникам грозит лишение свободы на срок до восьми лет с лишением права занимать определенные должности.

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