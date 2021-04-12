В Киеве рецидивист "обменял" пенсионеру валюту по выгодному курсу

В Оболонском районе Киева ранее неоднократно судимый мужчина под видом обмена валюты по выгодному курсу завладел деньгами 74-летнего жителя столицы.

Как сообщили в пресс-службе киевской полиции, событие произошло на улице Полярной (чтобы посмотреть фото и видео, проскролльте до конца страницы).

Пенсионер направлялся в пункт обмена валют, но на входе к нему подошел незнакомец и предложил обменять доллары на гривни по более выгодному курсу.

"Мужчины зашли в помещение, где пенсионер передал неизвестному 100 долларов США, а взамен получил 2800 гривен. Далее незнакомец, якобы под предлогом проверки суммы выданных денег, взял у посетителя гривни и впоследствии их вернул. Однако не всю сумму, а только половину, поскольку большинство денег он скрыл и отдал всего 400 гривен мелкими купюрами. Действия злоумышленника зафиксировала камера видеонаблюдения, которая установлена в помещении пункта", – рассказали в пресс-службе.

Мошеннику, 52-летнему жителю Киевской области, сообщили о подозрении в совершении преступления.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Голосеевском районе Киева во время обмена валюты по "выгодному" курсу жительница столицы лишилась средств на сумму около 1,5 миллиона гривен.