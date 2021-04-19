В столице разворовали 4,8 миллионов гривен на укреплении склонов озера Глинка

Руководителю подрядной организации сообщено о подозрении в завладении 4,8 млн грн, выделенных на укрепление склонов озера Глинка в Печерском районе.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры.

Согласно материалам следствия, между директором коммунального предприятия "Дирекция по капитальному строительству и реконструкции" Киевстройреконструкция" и директором одной из подрядных организаций был заключен договор по проведению противооползневых работ на склоне озера Глинка в районе переулка Академика Филатова в Печерском районе столицы.

Так, согласно условиям договора, подрядчик должен был, помимо прочего, осуществить строительство насосной станции и железобетонных свай, которые указаны в подписанных сторонами актах выполненных работ.

"Следствием установлено, что вышеуказанные работы не выполнены, а перечисленные КП "Дирекция по капитальному строительству и реконструкции "Киевстройреконструкция" средства безосновательно присвоены частным предприятием" – отметили правоохранители.

Сумма документально подтвержденных убытков вследствие уголовного преступления составляет 4,8 миллиона гривен.

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