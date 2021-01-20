В Киеве разоблачили продавца фейковых справок о негативном тесте на COVID-19. Фото

В Киеве правоохранители разоблачили мужчину, который торговал поддельными справками о негативном ПЦР-тесте на коронавирус.

За каждую из них он просил по 500 гривен, сообщается на сайте столичной прокуратуры (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

По данным следствия, житель Дарницкого района подыскивал клиентов через соцсети. Деньги от них он получал после того, как пересылал им по почте фейковые справки. Они выдавались на иностранных языках для выезда за границу.

Во время обыска по месту жительства мужчины правоохранители обнаружили поддельные справки с оттисками печати клиники о негативном ПЦР-тесте, поддельные печати, компьютерную технику и квитанции об отправке справок по почте.

Сейчас решается вопрос о назначении технических экспертиз.

Отметим, что ранее журналисты OBOZREVATEL раскрыли схему по продаже поддельных справок об отсутствии коронавируса для выезда за границу. Тогда выяснилось, что сумма за бумажку составляла от 500 до 1000 грн.