В Киеве разбился еще один ребенок: 13-летняя девочка выпала с 17-го этажа. Фото 18+

В Голосеевском районе Киева из балкона 17-го этажа выпала 13-летняя девочка. От полученных травм она скончалась на месте.

Трагедия произошла 2 февраля около 16:00 на улице Максимовича 3г, сообщается на странице столичной полиции в Facebook (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

По предварительной информации, девочка 2007 года рождения, и она проживала в этом же доме.

Происшествие зарегистрировано в Голосеевском управлении полиции. Правоохранители устанавливают все обстоятельства.

На фото, которые опубликовал Telegram-канал dtp.kiev.ua, видно, что девочка выпала с балкона лестничной клетки. На нем остались ее рюкзак и телефон.

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Как сообщал OBOZREVATEL, это не первый подобный случай в столице за последние две недели.

Так, 28 января в поселке Чайки с 15-го этажа выпал 10-летний мальчик. Также с 15-го этажа в Голосеевском районе столицы 19 января выпал 12-летний мальчик. Он написал предсмертную записку.

Кроме того, 1 февраля в Шевченковском районе Киева несовершеннолетняя выпрыгнула из окна пятого этажа из-за ссоры с парнем. Ее с множественными травмами доставили в лечебное учреждение.