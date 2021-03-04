В Киеве ранее судимый мошенник выманил у пенсионера все сбережения

В Киеве на "горячем" мужчина задержал ранее судимого уроженца Сумщины, который выманил у его отца-пенсионера 20 тысяч гривен.

Как рассказали в пресс-службе полиции Киева, 31-летнему злоумышленнику избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Событие произошло в Голосеевском районе на проспекте Валерия Лобановского

"К правоохранителям обратился мужчина и сообщил, что на проспекте Валерия Лобановского он задержал предполагаемого мошенника, который забрал у отца деньги. 71-летнему потерпевшему вечером позвонил неизвестный, который представился сотрудником правоохранительных органов и сообщил, что его родственница совершила ДТП и сбила человека, а для "закрытия дела" необходимо заплатить деньги", – рассказали в пресс-службе

Пенсионер под диктовку злоумышленника написал "заявление", в котором попросил полицию закрыть уголовное дело и отдал свои сбережения. Получив деньги, мошенник пытался скрыться, но был задержан сыном пострадавшего, который как раз вернулся домой.

Как сообщил OBOZREVATEL информированный источник, мужчина может быть причастен к другому подобному преступлению. Тогда в Голосеевском районе Киева злоумышленник выманил у пожилой женщины все ее сбережения.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Соломенском районе Киева женщина ударила ножом 33-летнего зятя. Вместе с дочерью они более часа зачищали место преступления и только потом вызвали скорую помощь.