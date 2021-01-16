В Киеве пьяный водитель заснул за рулем. Видео

В Киеве на проспекте Валерия Лобановского правоохранители нашли Nissan с работающим двигателем и повреждениями на корпусе, пьяный водитель которого спал за рулем.

Как рассказали в пресс-службе патрульной полиции Киева, автомобиль стоял посреди пустой дороги (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"По требованию инспекторов водитель согласился пройти освидетельствование в медицинском учреждении, но в кабинете врача передумал и отказался", – уточнили в полиции.

На 47-летнего водителя был составлен админпротокол по статье 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения) КУоАП.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Дарницком районе Киева 13 января пьяный водитель Ford спровоцировал аварию с участием четырех автомобилей, в том числе, машиной правоохранителей.