В Киеве пьяный водитель внедорожника протаранил Skoda: есть жертвы. Фото и видео

В ночь на понедельник, 15 марта, в районе Троещины в Киеве пьяный водитель Toyota на скорости влетел в автомобиль Skoda, в результате чего два человека погибли на месте ДТП.

Смертельная авария произошла на перекрестке проспекта Романа Шухевича и бульвара Перова. Об этом сообщает Telegram-канал "Вартові Еспресо" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

По словам очевидцев, авто Skoda подъехало к светофору, на котором загорелся запрещающий сигнал, как в заднюю часть авто въехал внедорожник Toyota Land Cruiser. Удар был такой силы, что легковушку смяло.

Мужчина и женщина, находившиеся в Skoda, получили несовместимые с жизнью травмы. Их тела из искореженного авто доставали спасатели с помощью специального инструмента.

Водитель внедорожника прошел проверку на состояние алкогольного опьянения, тест "Драгер" показал превышение допустимой нормы более чем в десять раз – 2,05 промилле.

"Была информация, что водитель Toyota – действующий сотрудник правоохранительных органов. Сейчас это проверяется", – сообщил Telegram-канал "Киев Оперативный".

Обстоятельства ужасного ДТП выясняет следственно-оперативная группа.

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