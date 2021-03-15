В Киеве пьяный водитель внедорожника протаранил Skoda: есть жертвы. Фото и видео
В ночь на понедельник, 15 марта, в районе Троещины в Киеве пьяный водитель Toyota на скорости влетел в автомобиль Skoda, в результате чего два человека погибли на месте ДТП.
Смертельная авария произошла на перекрестке проспекта Романа Шухевича и бульвара Перова. Об этом сообщает Telegram-канал "Вартові Еспресо" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).
По словам очевидцев, авто Skoda подъехало к светофору, на котором загорелся запрещающий сигнал, как в заднюю часть авто въехал внедорожник Toyota Land Cruiser. Удар был такой силы, что легковушку смяло.
Мужчина и женщина, находившиеся в Skoda, получили несовместимые с жизнью травмы. Их тела из искореженного авто доставали спасатели с помощью специального инструмента.
Водитель внедорожника прошел проверку на состояние алкогольного опьянения, тест "Драгер" показал превышение допустимой нормы более чем в десять раз – 2,05 промилле.
"Была информация, что водитель Toyota – действующий сотрудник правоохранительных органов. Сейчас это проверяется", – сообщил Telegram-канал "Киев Оперативный".
Обстоятельства ужасного ДТП выясняет следственно-оперативная группа.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в Киеве 13 марта мужчина совершил двойное ДТП на проспекте Правды. Проверки на состояние алкогольного опьянения он избегал. Появилась информация, что это был известный украинский журналист.
В этот же день случилось лобовое ДТП на проспекте Валерия Лобановского в Киеве с участием трех автомобилей.