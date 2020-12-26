В Киеве пьяный водитель влетел в полицейский автомобиль. Видео

В ночь на субботу, 26 декабря, в Киеве пьяный водитель влетел в полицейский автомобиль.

Авария произошла на перекрестке проспекта Лобановского и улицы Брожко, сообщают "Вартові.Еспресо" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Происшествие случилось, когда три экипажа полиции с включенными проблесковыми маячками и звуковой сиреной ехали по улице Брожко. На перекрестке с проспектом Лобановского в одну из машин врезался Volkswagen Transporter. По словам свидетелей ДТП, водитель двигался на красный сигнал светофора.

В аварии никто не пострадал. Тест на опьянение мужчины на "Драгере" показал 1,5 промилле.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Киеве пьяный сотрудник Национальной полиции Украины на автомобиле Toyota на пустой дороге протаранил припаркованный Mercedes и влетел в забор.