В Киеве пьяный водитель влетел в отбойник и не смог "обуздать" свой мопед. Эпичное видео

В Киеве на Севастопольской площади рано утром 22 декабря пьяный водитель мотороллера врезался в ограждение и вылетел с транспортного средства, после чего пытался продолжить движение, мешая автомобилям.

Соответствующее видео опубликовала Патрульная полиция столицы на своей Facebook-странице. Копы уточнили, что мужчина на Yamaha не мог объяснить им, что случилось (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Полицейские подчеркнули, что гражданин создавал аварийную ситуацию для других участников движения.

Так, на видео видно, что мужчина вернулся к своему мопеду и пытался тронуться с места. В это время он находился на дороге, из-за чего машины не могли проехать.

Кроме того, пьяный водитель упал еще несколько раз посреди проезжей части. Он садился на мопед, но не мог проехать дальше нескольких метров, а также не мог удержать свое средство передвижения, поскольку нажимал на газ раньше времени.

Патрульные составили на водителя протоколы по ст. 124 (нарушение ПДД, повлекшее ДТП) и ч. 1 ст. 130 (вождение транспортным средством в состоянии опьянения) КоАП.

Как писал OBOZREVATEL, накануне под Харьковом в "пьяное" ДТП попало авто, угнанное у скандальной украинской блогерши Анны Кривуц, более известной под ником DANGERANN. Машину угнал работник СТО. Ранее блогерша и сама садилась за руль в состоянии опьянения.