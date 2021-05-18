В Киеве пьяный водитель на авто, скрываясь от полиции, зацепился за провода и перевернулся. Видео

В Киеве водитель автомобиля зацепился за контактную линию троллейбуса и перевернулся. Авария произошла 17 мая.

Об этом сообщается на странице Патрульной полиции Киева в Telegram. Инцидент случился во время попытки скрыться от правоохранителей (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Патрульные догнали и задержали водителя, который пытался скрыться после ДТП на Северном мосту. Предварительно, оборвалась контактная линия троллейбуса, провода упали на дорогу. Водитель Toyota не заметил препятствие и наехал на них", – сказано в сообщении.

По данным СМИ, в авто находились также жена и ребенок. Правоохранители уточнили, что мужчина пытался переложить ответственность на супругу, говоря, что она была за рулем.

Его задержали и составили протоколы по части 1 статьи 130 (управление транспортным средством у состоянии опьянения), статьи 124 (нарушение ПДД, что привело к ДТП) УК и по части 1 статьи 126 (управление транспортным средством без наличия соответствующих документов) КУаАП.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве произошло смертельное ДТП с участием двух автомобилей и мопеда. В результате столкновения и наезда водитель мопеда погиб.