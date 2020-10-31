В Киеве пьяный водитель насадил свой автомобиль на дорожный отбойник. Фото

Юрий Сергиенко Криминал 01:06, 1.11.2020

В Голосеевском районе Киева в субботу, 31 октября, водитель врезался в дорожный отбойник.

Авария произошла на проспекте Академика Глушкова между автовокзалом и Одесской площадью, сообщает "Киев оперативный" (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Автомобиль врезался в дорожный отбойник.

В результате металлическое ограждение пробило Renault.

Машину пробило металлическим ограждением.

"Со стороны автовокзала в сторону Одесской площади гнал водитель Renault. Не заметил отбойник и насадил свое авто на него", – сказано в сообщении.

Водитель врезался в отбойник в Киеве.

Отмечается, что тест на алкоголь показал 1,3 промилле.

Последствия столкновения с отбойником в Киеве.

Пострадавших в результате ДТП нет.

ДТП произошло между автовокзалом и Одесской площадью.
Google Maps

Как сообщал OBOZREVATEL, в Подольском районе Киева 31 октября произошло ДТП с участием двух автомобилей, в результате чего один из них отбросило на подростка, который стоял на тротуаре.

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