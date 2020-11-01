В Киеве пьяный водитель насадил свой автомобиль на дорожный отбойник. Фото

В Голосеевском районе Киева в субботу, 31 октября, водитель врезался в дорожный отбойник.

Авария произошла на проспекте Академика Глушкова между автовокзалом и Одесской площадью, сообщает "Киев оперативный" (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

В результате металлическое ограждение пробило Renault.

"Со стороны автовокзала в сторону Одесской площади гнал водитель Renault. Не заметил отбойник и насадил свое авто на него", – сказано в сообщении.

Отмечается, что тест на алкоголь показал 1,3 промилле.

Пострадавших в результате ДТП нет.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Подольском районе Киева 31 октября произошло ДТП с участием двух автомобилей, в результате чего один из них отбросило на подростка, который стоял на тротуаре.