В Киеве пьяный водитель на скорости протаранил здание. Видео

В Соломенском районе Киева автомобиль Fiat на скорости въехал в стену здания. Водитель и его пассажирка повреждения не получили.

Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции Киева, у владельца машины были обнаружены признаки алкогольного опьянения (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

Водитель Fiat отказался проходить медицинский осмотр, на его были составлены протоколы по статьям 130 (Управление автомобилем в состоянии опьянения) и 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) КоУАП.

В полиции уточнили, что за выходные, 27-28 февраля, в столице остановили 87 водителей с признаками опьянения, шестеро из них попали в ДТП

Отметим, что народные депутаты Украины поддержали в Верховной Раде законопроект, который предусматривает существенное ужесточение наказаний для водителей, которые сели за руль в состоянии наркотического или алкогольного опьянения, вплоть до конфискации авто и тюремного срока.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Голосеевском районе Киева 28 февраля рядом со станцией метро "Выдубичи" автомобиль Acura сбил насмерть мужчину.