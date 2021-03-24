В Киеве пьяный мужчина во время ссоры зарезал сожительницу

В Днепровском районе Киева 58-летний мужчина во время ссоры ударил сожительницу ножом. От полученной травмы она скончалась.

Как сообщили в пресс-службе столичной полиции, событие произошло в квартире дома на улице Алишера Навои (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы).

"Мужчина с сожительницей распивал спиртные напитки. Между ними возник словесный конфликт, в результате которого злоумышленник взял кухонный нож и ударил им 53-летнюю женщину в ногу. Она скончалась на месте происшествия", – отметили в полиции.

Полиция задержала киевлянина в порядке статьи 208 КПК Украины. По факту нанесения умышленного тяжкого телесного повреждения открыто уголовное производство.

Отметим, что в Борисполе Киевской области 19 января в одном из супермаркетов мужчина покончил жизнь самоубийством, ударив себя ножом в грудь. Орудие самоубийства он просто взял с прилавка магазина.

В городе Броды Львовской области в парковой зоне обнаружили тело местного жителя, который покончил с собой с помощью петарды.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве мужчина зарезал знакомого и поджег его в квартире.