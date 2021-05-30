В Киеве пьяный таксист сбил и покатал парня на капоте. Фото и видео

В Киеве водитель такси сбил и прокатил на капоте своего авто парня, который сделал ему замечание за пьяное вождение. Происшествие случилось в Святошинском районе на бульваре Вернадского.

Об этом сообщили "Стражи Эспрессо". В Telegram-канале были опубликованы фото и видео с места инцидента (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что парень ехал на своем автомобиле и заметил впереди Skoda Fabia, которую буквально водило из стороны в сторону. Он догнал и остановил легковушку, чтобы проверить, все ли в порядке с водителем.

Видео дня

Оказалось, что от него несло алкоголем. После разговора он вскочил в авто и на скорости сбил парня, проехав с ним на капоте около 500 метров.

"Далее "шумахер" остановился, выбежал из машины и стал убегать, однако в зеленой полосе его догнали и остановили прохожие совместно с работниками службы охраны, которые в это время проезжали рядом", – говорится в сообщении.

Впоследствии на место происшествия прибыли патрульные и следственно-оперативная группа. Драгер показал у водителя такси 1.47 промилле алкоголя. Его авто забрали на штрафплощадку на эвакуаторе.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика

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