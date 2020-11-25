В Киеве пьяный правоохранитель вылетел на встречную полосу и спровоцировал ДТП – СМИ

В Киеве на Столичном шоссе 24 ноября произошло ДТП с участием четырех машин, виновником которого якобы стал сотрудник правоохранительных органов.

Как сообщает "Киев оперативный", автомобиль Chevrolet выехал на встречную полосу и столкнулся с KIA (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Водитель Toyota резко затормозил, чтобы избежать столкновения, однако сзади в его авто врезалась Lada.

Водитель Chevrolet представился сотрудником органов внутренних дел, а от прохождения теста на алкоголь он отказался. По неподтвержденным данным, он был пьян.

Как сообщал OBOZREVATEL, во Львове во вторник пьяный полицейский за рулем внедорожника разбил три припаркованных автомобиля и въехал в детскую площадку.