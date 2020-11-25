В Киеве пьяный правоохранитель вылетел на встречную полосу и спровоцировал ДТП – СМИ

Юрий Сергиенко
Юрий Сергиенко
Криминал
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В Киеве на столичном шоссе произошло ДТП

В Киеве на Столичном шоссе 24 ноября произошло ДТП с участием четырех машин, виновником которого якобы стал сотрудник правоохранительных органов.

Как сообщает "Киев оперативный", автомобиль Chevrolet выехал на встречную полосу и столкнулся с KIA (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Chevrolet вылетел на встречную полосу.

Водитель Toyota резко затормозил, чтобы избежать столкновения, однако сзади в его авто врезалась Lada.

Водитель Chevrolet якобы находился в состоянии алкогольного опьянения.

Водитель Chevrolet представился сотрудником органов внутренних дел, а от прохождения теста на алкоголь он отказался. По неподтвержденным данным, он был пьян.

ДТП произошло на Столичном шоссе.

Как сообщал OBOZREVATEL, во Львове во вторник пьяный полицейский за рулем внедорожника разбил три припаркованных автомобиля и въехал в детскую площадку.

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