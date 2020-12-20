В Киеве пьяный полицейский протаранил Mercedes и влетел в забор. Фото и видео

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Криминал
6,6 т.
В Киеве пьяный полицейский протаранил Mercedes и влетел в забор

В ночь на воскресенье, 20 декабря, пьяный сотрудник Национальной полиции Украины на автомобиле Toyota на пустой дороге протаранил припаркованный Mercedes и влетел в забор.

Происшествие случилось на улице Косенко, 45, сообщает "Киев Оперативный". По информации издания, виновник ДТП Денис Карасев является капитаном полиции (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Мужчина отказался проходить тест на состояние опьянения на "Драгере" и у врача-нарколога, угрожая при этом свидетелям аварии. Кроме того, полицейский утверждал, что не был за рулем и намекал, что не понесет наказания.

ДТП произошло на улице Косенко.
Машина влетела в забор.
Toyota на пустой дороге протаранила припаркованный Mercedes.
Авария произошла в ночь на 20 декабря.
Пьяный полицейский устроил ДТП.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Киеве на проспекте Шухевича грузовику сорвало крышу провисшей контактной сетью для троллейбусов. Автомобиль, перевозивший мебель, зацепился крышей грузового отсека за провода.

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