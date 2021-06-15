В Киеве пьяный пешеход толкнул велосипедиста под колеса грузовика. Фото и видео смертельного ДТП 18+

В Святошинском районе Киева прохожий, который находился в состоянии алкогольного опьянения, толкнул велосипедиста под грузовик. Мужчина погиб на месте

Об этом сообщается на сайте Нацполиции Киева. Трагедия случилась на улице Зодчих (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

По данным правоохранителей, мужчина шел по тротуару и неожиданно изменил траекторию движения, столкнувшись с велосипедистом, который из-за этого упал под колеса грузовика.

В полиции отметили, что погибший был 1993 года рождения. Другой информации о нем пока нет.

Предварительно установлено, что пешеход был пьян. Как уточняет dtp.kiev.ua, у него обнаружили 1,41 промилле алкоголя.

Данные о происшествии зарегистрированы в Святошинском управлении полиции. После проверки будет предоставлена правовая квалификация случившегося.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Подольском районе Киева в 14 июня автомобиль Nissan сбил пешехода, который переходил дорогу. От полученных травм мужчина скончался.